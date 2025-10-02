Обладательница четырех титулов ТБШ, экс-вторая ракетка мира в одиночном разряде Светлана Кузнецова сообщила, что даже и представить себе не могла, что будет номинирована на включение в Международный зал теннисной славы.

Светлана Кузнецова globallookpress.com

«Для меня это было неожиданно и, конечно, очень приятно. Я даже не думала, что когда-то буду номинирована в Международный зал теннисной славы. Я счастлива, что так высоко оценили мой многолетний труд и усилия. Это высочайшая награда в мире тенниса. Для спортсменов она сопоставима с "Оскаром" в мире киноиндустрии и Нобелевской премией в науке и литературе. Очень почётно не только вписать своё имя в Зал славы, но и быть номинированным.

Быть в компании Роджера всегда приятно! Тем более это возможность вновь встретиться во время церемонии, а я всегда счастлива его видеть, потому что восхищаюсь им. Конечно, я желаю удачи дель Потро! Хорошо, что нам не нужно соревноваться — все три имени могут быть включены в Зал славы», — сказала Кузнецова «Чемпионату».

Проголосовать за Кузнецову можно на сайте организации. Помимо нее на попадание претендуют также один из величайших теннисистов в истории швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Мартин дель Потро.