Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему продолжает играть в теннис.

Новак Джокович
Новак Джокович globallookpress.com

Напомним, что Джокович является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».

«Кроме тех матчей, что я проиграл двум лучшим игрокам мира, я считаю, что показал очень хороший теннис на турнирах "Большого шлема", выходил в полуфиналы каждого из них.  Это говорит об уровне и стабильности, и, конечно, я этим доволен.  Но во мне всегда живёт победитель, который хочет быть лучшим.  Мне посчастливилось испытать величайшие моменты в этом спорте за 20 лет карьеры.

И да, неприятно уступать в больших матчах сильнейшим игрокам мира, однако это не останавливает меня.  Я играю в теннис не только ради трофеев.  Есть и другие причины, почему я продолжаю.  Одна из них — это любовь и поддержка по всему миру.  И надежда, что моё участие в крупных турнирах поможет росту тенниса как спорта.  Это меня мотивирует.  У меня мурашки по коже каждый раз, когда я выхожу на корт и слышу, как люди скандируют моё имя.  Это прекрасное чувство», — сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Шанхае.