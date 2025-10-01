Россиянка Мирра Андреева (5-я ракетка мира) не смогла преодолеть 4-й круг на «Мастерсе» в Пекине.
Ее обидчицей стала британка Сонай Картал (81), которой Андреева-младшая уступила со счетом 5:7, 6:2, 5:7.
Игра длилась 2 часа 25 минут. За это время Андреевой удалось реализовать 2 брейк-пойнта из 6 возможных, взять 3 эйса и допустить 6 двойных ошибок.
Картал выполнила 2 подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт из 3, а также допустила одну двойную ошибку.
В четвертьфинале «тысячника» Картал сыграет с чешкой Линдой Носковой, выбившая из турнира россиянку Анастасию Потапову.