В четвертьфинале «тысячника» Картал сыграет с чешкой Линдой Носковой, выбившая из турнира россиянку Анастасию Потапову.

Картал выполнила 2 подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт из 3, а также допустила одну двойную ошибку.

Игра длилась 2 часа 25 минут. За это время Андреевой удалось реализовать 2 брейк-пойнта из 6 возможных, взять 3 эйса и допустить 6 двойных ошибок.

Ее обидчицей стала британка Сонай Картал (81), которой Андреева-младшая уступила со счетом 5:7, 6:2, 5:7.

Россиянка Мирра Андреева (5-я ракетка мира) не смогла преодолеть 4-й круг на «Мастерсе» в Пекине.

