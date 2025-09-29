Американский теннисист Лернер Тьен вышел в полуфинал турнира ATP в Пекине (Китай).
В поединке 1/4 финала соперник Тьена итальянец Лоренцо Музетти отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 6:4, 3:6, 0:3. Матч длился 1 час 42 минуты. 19-летний американец не допустил ни одного эйса и двойной ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 8. Его 23-летний оппонент сделал 6 подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 6 брейков.
В полуфинале Лернер Тьен сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).