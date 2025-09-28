Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал предстоящий поединок против Фабиана Марожана из Венгрии на турнире в Пекине (Китай).

«В последний раз мы играли в Галле больше года назад.  Он играет очень хорошо, видел его сегодняшнюю игру и матч первого круга.  Когда он в лучшей форме, он действительно опасен.  Он сильно бьёт по мячу.  С нетерпением жду матча.  Это новый вызов — встретиться с очень сильным соперником после года перерыва.  Посмотрим, что получится, но я очень воодушевлён», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер и Марожан проведут матч 1/4 финала турнира в Пекине в понедельник, 29 сентября.