Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал предстоящий поединок против Фабиана Марожана из Венгрии на турнире в Пекине (Китай).

«В последний раз мы играли в Галле больше года назад. Он играет очень хорошо, видел его сегодняшнюю игру и матч первого круга. Когда он в лучшей форме, он действительно опасен. Он сильно бьёт по мячу. С нетерпением жду матча. Это новый вызов — встретиться с очень сильным соперником после года перерыва. Посмотрим, что получится, но я очень воодушевлён», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер и Марожан проведут матч 1/4 финала турнира в Пекине в понедельник, 29 сентября.