Россиянка Мирра Андреева (пятая ракетка мира) не испытала проблем в матче 3-го круга «тысячника» в Пекине с местной теннисисткой Чжу Линь (253) — 6:2, 6:2.

Мирра Андреева globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 19 минут. За это время Мирра один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Китаянка не выполнила ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге «Мастерса» 18-летнюю Мирру Андрееву ждет победительница встречи Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания).