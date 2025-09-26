Третья ракетка мира Александр Зверев уверенно стартовал на турнире в Пекине.

Александр Зверев globallookpress.com

В матче первого круга немецкий теннисист обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Сонего два эйса, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Пекине станет 37-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.