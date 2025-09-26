Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, завершил выступление на турнире ATP-500 в Пекине уже в первом круге. Его соперником стал итальянец Флавио Коболли (25-я ракетка мира), который выиграл встречу со счётом 7:6, 6:3.

Андрей Рублев globallookpress.com

Матч, длившийся 1 час 52 минуты. Рублев сделал четыре эйса, допустил столько же двойных ошибок и реализовал лишь два из девяти брейк-пойнтов.

Коболли отметился пятью подачами навылет, пятью двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами.

В следующем круге Коболли встретится с победителем матча между американцем Ленером Тьеном и аргентинцем Франсиско Серундоло.