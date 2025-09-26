18-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою игру на старте турнира в Пекине.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Чувствую ли то, что уже возвращаю свой теннис? Ещё нет. Очень далеко до этого. Это пошаговый процесс. Иногда можно сделать рывок, но никогда не знаешь заранее. Пока это именно пошаговый процесс. Сегодня, например, я сыграл лучше, чем в двух матчах в Ханчжоу. Это радует. Надеюсь сыграть ещё лучше в следующем матче», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине, где ему предстоит сыграть с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.