Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис

Полина Кудерметова Фото: globallookpress.com
Полина выиграла у представительницы Австралии Мэдиссон Инглис, которая находится на 158-й позиции, со счетом 7:5, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 8 минут.
За это время Кудерметова реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, выполнила 7 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. Инглис реализовала 4 брейк-пойнта из 8, подала 4 эйса и также допустила 7 двойных ошибок.
Во втором круге Полина встретится с американкой Софьей Кенин. Действующей чемпионкой турнира в Пекине является другая американка — Кори Гауфф.