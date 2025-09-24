Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис

Российская теннисистка, занимающая 76-е место в мировом рейтинге WTA, одержала победу в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине.

Полина выиграла у представительницы Австралии Мэдиссон Инглис, которая находится на 158-й позиции, со счетом 7:5, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 8 минут.

За это время Кудерметова реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, выполнила 7 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. Инглис реализовала 4 брейк-пойнта из 8, подала 4 эйса и также допустила 7 двойных ошибок.

Во втором круге Полина встретится с американкой Софьей Кенин. Действующей чемпионкой турнира в Пекине является другая американка — Кори Гауфф.