    Айтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды
  • 12:31
    Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином» 24 сентября
  • 11:39
    Хусанов пропустит минимум три матча «Манчестер Сити» из-за травмы
  • 13:46
    Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис
  • 13:35
    «Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»
  • 12:21
    Сборная Афганистана готова сыграть с Россией
    Все новости спорта

    Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Полина Кудерметова
    Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 76-е место в мировом рейтинге WTA, одержала победу в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине.

    Полина Кудерметова
    Полина Кудерметова

    Полина выиграла у представительницы Австралии Мэдиссон Инглис, которая находится на 158-й позиции, со счетом 7:5, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 8 минут.

    За это время Кудерметова реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, выполнила 7 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. Инглис реализовала 4 брейк-пойнта из 8, подала 4 эйса и также допустила 7 двойных ошибок.

    Во втором круге Полина встретится с американкой Софьей Кенин. Действующей чемпионкой турнира в Пекине является другая американка — Кори Гауфф.

