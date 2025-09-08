ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 08:14
    • «Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Алькарас: Синнера вижу чаще, чем свою семью

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP
    Испанец Карлос Алькарас после своего триумфа на Открытом чемпионате США выступил с обращением к своему сопернику по финалу итальянцу Яннику Синнеру.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    «Янник, у тебя был классный сезон, ты провел много хороших матчей. Поздравляю тебя с многочисленными титулами. Я вижу тебя чаще, чем членов своей семьи. Всегда приятно делить с тобой корт. Я хочу сказать спасибо своей команде и семьей. Вы делаете меня лучше не только как теннисиста, но и как человека. Все что у меня есть, все мои титулы, это ваша заслуга», — сказал Алькарас.

    Алькарас обыграл в финале Синнера за 2 часа 44 минуты со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

    Для 22-летнего испанца это шестая победа на ТБШ. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.

