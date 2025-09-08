Алькарас: Синнера вижу чаще, чем свою семью

Испанецпосле своего триумфа на Открытом чемпионате США выступил с обращением к своему сопернику по финалу итальянцу

«Янник, у тебя был классный сезон, ты провел много хороших матчей. Поздравляю тебя с многочисленными титулами. Я вижу тебя чаще, чем членов своей семьи. Всегда приятно делить с тобой корт. Я хочу сказать спасибо своей команде и семьей. Вы делаете меня лучше не только как теннисиста, но и как человека. Все что у меня есть, все мои титулы, это ваша заслуга», — сказал Алькарас.

Алькарас обыграл в финале Синнера за 2 часа 44 минуты со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

Для 22-летнего испанца это шестая победа на ТБШ. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.