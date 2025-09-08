ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
    Все новости спорта

    Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Янник Синнер Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира после своего триумфа на US Open-2025.

    Карлос Алькарас (слева) и Янник Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас (слева) и Янник Синнер

    В финале американского мэйджора 22‑летний спортсмен одолел итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), который удерживает лидерство в мировом рейтинге с 10 июня 2024 года.

    Алькарас уже ранее занимал первое место в рейтинге ATP, оставив его в сентябре 2023 года. Впервые он стал лидером после победы на US Open-2022.

  • Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»
  • В Нью-Йорке завершился заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • Сегодня

    • Тогда испанец, которому было 19 лет, стал самым молодым теннисистом, достигшим такого результата. На счету у Алькараса теперь 23 титула ATP в одиночном разряде, включая шесть побед на ТБШ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Албания — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры