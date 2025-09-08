Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира

Испанский теннисистстанет первой ракеткой мира после своего триумфа на US Open-2025.

В финале американского мэйджора 22‑летний спортсмен одолел итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), который удерживает лидерство в мировом рейтинге с 10 июня 2024 года.

Алькарас уже ранее занимал первое место в рейтинге ATP, оставив его в сентябре 2023 года. Впервые он стал лидером после победы на US Open-2022.

Тогда испанец, которому было 19 лет, стал самым молодым теннисистом, достигшим такого результата. На счету у Алькараса теперь 23 титула ATP в одиночном разряде, включая шесть побед на ТБШ.