    Португальцы празднуют голРоналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • 11:20
    • Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
    Оже-Альяссим опубликовал пост в соцсетях, посвященный US Open 2025

    Теннис ATP US Open Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим
    Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после полуфинального матча US Open 2025. Теннисист играл с итальянцем Янником Синнером и проиграл первой ракетке мира со счетом 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.

    Феликс Оже-Альяссим
    Феликс Оже-Альяссим

    «Невероятная неделя. Вера в успех всегда была рядом. Вижу, что работа на протяжении года начинает окупаться. Поздравляю Янника с тем, что он продолжает ставить планку всё выше и выше.

    Спасибо, Нью-Йорк, за огромную поддержку, которую я получал на протяжении всего турнира, это только подпитывает мой голод возвращаться в такие ситуации снова и снова», — написал Оже-Альяссим в соцсетях.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В финале US Open 2025 Янник Синнер сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
