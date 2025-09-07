Оже-Альяссим опубликовал пост в соцсетях, посвященный US Open 2025

Представитель Канадыопубликовал пост после полуфинального матча US Open 2025. Теннисист играл с итальянцеми проиграл первой ракетке мира со счетом 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.

«Невероятная неделя. Вера в успех всегда была рядом. Вижу, что работа на протяжении года начинает окупаться. Поздравляю Янника с тем, что он продолжает ставить планку всё выше и выше.

Спасибо, Нью-Йорк, за огромную поддержку, которую я получал на протяжении всего турнира, это только подпитывает мой голод возвращаться в такие ситуации снова и снова», — написал Оже-Альяссим в соцсетях.

Прогнозы и ставки на US Open

В финале US Open 2025 Янник Синнер сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом.