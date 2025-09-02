ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    Все новости спорта

    Пегула: Десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Джессика Пегула Барбора Крейчикова
    Американка Джессика Пегула прокомментировала свое выступление на US Open после победы в 1/4 финала против Барборы Крейчиковой.

    Джессика Пегула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Пегула

    «Я чувствую себя уверенно и, порой, поражаюсь, когда оглядываюсь назад и думаю, что чувствую себя комфортно играя на больших кортах, в важных матчах на лучшем корте мира и против сильнейших соперников с самой сумасшедшей публикой на трибунах. Это невероятно. Десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open. Но, похоже, у меня получается», — сказала Пегула в интервью на корте после матча.

    Пегула в прошлом сезоне добралась до финала турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко

    В полуфинале US Open — 2025 Пегула сыграет против победительницы матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уфа» не проиграет «Торпедо», Сборная Катара одолеет Бахрейн
  • Экспресс дня 3 сентября. Прогноз и ставки
  • 5.93
    •
  • Туляки начнут без прелюдий
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры