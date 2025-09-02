Пегула: Десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open

Американкапрокомментировала свое выступление на US Open после победы в 1/4 финала против Барборы Крейчиковой.

«Я чувствую себя уверенно и, порой, поражаюсь, когда оглядываюсь назад и думаю, что чувствую себя комфортно играя на больших кортах, в важных матчах на лучшем корте мира и против сильнейших соперников с самой сумасшедшей публикой на трибунах. Это невероятно. Десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open. Но, похоже, у меня получается», — сказала Пегула в интервью на корте после матча.

Пегула в прошлом сезоне добралась до финала турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко

В полуфинале US Open — 2025 Пегула сыграет против победительницы матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).