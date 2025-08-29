Рыбакина вышла в четвертый круг US Open

Казахстанская теннисисткавпервые в карьере преодолела третий круг US Open.

10-я ракетка мира в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась ровно 1 час. Рыбакина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Радукану совершила два эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и ни разу не заработала брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований Рыбакина поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).