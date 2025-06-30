Кафельников: Для меня вылет Медведева не сенсация

Бывшая первая ракетка мирапрокомментировал вылет россиянинав первом круге «Уимблдона».

«Для кого вылет Медведева в первом круге Уимблдона сенсация? Для меня это не сенсация. Это рядовое событие. Проиграл — и что? Трагедию из этого делать? Я думаю, не нужно. Я не смотрел игру, поэтому не буду комментировать, как складывался матч. Исходя из того, какие результаты были, для меня это не сенсация», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Медведев в своем матче уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 6:7 , 6:3, 6:7, 2:6. Это второй подряд вылет 9-й ракетки мира на Турнирах Большого шлема в первом круге.