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    • Медведев вылетел на Уимблдоне в первом же круге
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    Кафельников: Для меня вылет Медведева не сенсация

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Уимблдон
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева в первом круге «Уимблдона».

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Для кого вылет Медведева в первом круге Уимблдона сенсация? Для меня это не сенсация. Это рядовое событие. Проиграл — и что? Трагедию из этого делать? Я думаю, не нужно. Я не смотрел игру, поэтому не буду комментировать, как складывался матч. Исходя из того, какие результаты были, для меня это не сенсация», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

    Медведев в своем матче уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 6:7 , 6:3, 6:7, 2:6. Это второй подряд вылет 9-й ракетки мира на Турнирах Большого шлема в первом круге.

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