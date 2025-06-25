Надаль: Сегодня я себя не вижу тренером

Испанский теннисиствысказался о возможной тренерской карьере.

«Никто не знает. Это сложно. Сегодня я себя не вижу в этой роли. У меня слишком много дел, чтобы думать об этом, но правда в том, что теннис — часть моей жизни, и я не говорю "нет" тому, что может произойти через несколько лет. Моя жизнь сейчас одна, я не знаю, какой она будет через три или четыре года», — приводит слова Надаля Eurosport Spain.

Напомним, что Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он завершил карьеру в прошлом году.