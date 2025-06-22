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    Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Виктория Азаренко
    Вероника Кудерметова (40-я ракетка мира) не смогла пробиться в основную сетку травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В финале квалификации российская теннисистка уступила двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» Виктории Азаренко из Беларуси (76-й номер рейтинга) со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

    За время встречи Кудерметова выполнила 12 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 13 брейк-пойнтов. Азаренко отметилась 4 эйсами, 10 двойными ошибками и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.

    В текущем сезоне Кудерметова провела 31 матч в одиночном разряде, одержав 16 побед и потерпев 15 поражений. Её лучшим результатом на траве в 2025 году стал выход в полуфинал турнира в Хертогенбосе.

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