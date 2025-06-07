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    Захарова в шаге от выхода в основную сетку турнира в Лондоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Захарова
    Россиянка Анастасия Захарова успешно прошла полуфинал квалификации на турнире серии WTA-500 в Лондоне.

    Анастасия Захарова
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    Анастасия Захарова

    108-я ракетка мира в двух сетах смогла победить британку Даниэлу Пияни (988) со счетом 7:5, 6:4.

    Соперницы были на корте 1 час 24 минуты. В активе Захаровой 7 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-поинтов из четырех.

    Пияни сделала в игре 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 за игру.

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    В финале квалификации Захарова сыграет с победительницей матча между американкой Алисией Паркс и канадкой Кэрол Джао.

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