ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал Лигу Европы у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Мюллер: Безусловно, приятно победить Зверева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев
    Француз Александр Мюллер высказался о победе над немцем Александром Зверевым во 2-м круге турнира в Гамбурге.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    Мюллер одолел Зверева со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

    «Не знаю, важна ли эта победа. Посмотрим позже. Но это, безусловно, приятная победа. Я обыграл соперника с самым высоким рейтингом в своей карьере. Это был матч, в котором было крайне сложно показывать хороший теннис — очень ветрено. Мы оба сделали всё, что могли, и я рад, что выиграл.

    Было очень тяжело играть в хороший теннис. Много ветра, сухой корт, глина летала повсюду. Мы старались удерживать мяч в корте бо́льшую часть времени. Нужно было найти правильный баланс между агрессивной игрой и тем, чтобы не рисковать слишком сильно, особенно у боковых линий. Я старался сохранять концентрацию, даже после потери брейка в третьем сете. Теннисный матч — это не прямая линия, внутри всё как на американских горках. Но нельзя позволять себе терять концентрацию. Если при таких условиях ты даёшь слабину, то всё — конец», — приводит слова Мюллера L'Equipe.

    Прогнозы на теннис

    В 1/4 финала турнира в Гамбурге Александр Мюллер сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада уверенно пройдет в следующий раунд
  • Канада — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • США вытеснят финнов из борьбы
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Швеция выбьет из борьбы действующего чемпиона
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канада — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Алай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Попырин — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры