2-й таймКрылья Советов — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс проиграли в финале турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Сара Эррани Жасмин Паолини
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс не смогли выиграть титул на турнире WTA-1000 в Риме в парном разряде.

    Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс

    В финале они уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 46 минут.

    Кудерметова и Мертенс сделали по две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. Итальянки не сделали ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали 7 из 12 возможностей на приеме.

    Для Эррани и Паолини эта победа стала второй подряд на турнире в Риме. Кудерметова и Мертенс во второй раз подряд остановились в шаге от титула, ранее проиграв финал в Мадриде.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Зенит» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • США вновь продемонстрируют класс в атаке
  • Казахстан — США. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Команда Конте сделает еще один шаг к скудетто?
  • «Парма» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Казахстан — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры