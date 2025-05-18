Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс проиграли в финале турнира в Риме

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс Фото: globallookpress.com
В финале они уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 46 минут.
Кудерметова и Мертенс сделали по две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. Итальянки не сделали ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали 7 из 12 возможностей на приеме.
Для Эррани и Паолини эта победа стала второй подряд на турнире в Риме. Кудерметова и Мертенс во второй раз подряд остановились в шаге от титула, ранее проиграв финал в Мадриде.