Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс проиграли в финале турнира в Риме

Российская теннисисткаи бельгийкане смогли выиграть титул на турнире WTA-1000 в Риме в парном разряде.

В финале они уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 46 минут.

Кудерметова и Мертенс сделали по две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. Итальянки не сделали ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали 7 из 12 возможностей на приеме.

Для Эррани и Паолини эта победа стала второй подряд на турнире в Риме. Кудерметова и Мертенс во второй раз подряд остановились в шаге от титула, ранее проиграв финал в Мадриде.