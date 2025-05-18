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    Кирьос раскритиковал турниры серии АТР-250

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ник Кирьос
    Экстравагантный австралиец Ник Кирьос считает, что нынешний теннисный календарь очень насыщен и призвал АТР сократить часть соревнований, особенно турниры категории АТР-250.

    Ник Кирьос
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    Ник Кирьос

    «Сезон слишком длинный. После US Open не должно быть никаких турниров до австралийского лета. Кто смотрит турнир ATP-250 в Антверпене? Трибуны пустые, позорные хайлайты.

    Болельщикам трудно оставаться все время вовлеченными, потому что они знают, что могут смотреть теннис каждую неделю. Слишком много турниров, люди просто не приходят, потому что они думают: "Я могу смотреть теннис в любое время, круглый год". Это смешно.

    Двухнедельные "Мастерсы" хороши, потому что трибуны полные, играют лучшие теннисисты мира. Турниры "Большого шлема", "Мастерсы" и "пятисотники" — это все, что должно быть в расписании, а затем выставочные турниры. На этом всё. Другие турниры никак не помогают спорту», — приводит слова Кирьоса The Tennis Gazzette.

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    Главным достижением 30-летнего Кирьоса является выход в финал Уимблдона-2022.

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