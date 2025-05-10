Шнайдер обыграла Кристиан и вышла в 1/8 финала на турнире в Риме

, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, победив румынку(74-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время россиянка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Кристиан ответила четырьмя эйсами, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из одиннадцати попыток.

Для Шнайдер это уже четвёртая подряд победа на турнире без потери сета — на старте в Риме она разгромила Кэролайн Доулхайд со счётом 6:0, 6:0, а в Мадриде недавно дошла до 1/8 финала, где дала бой первой ракетке мира Иге Свёнтек.

В следующем раунде соперницей Шнайдер станет победительница матча между бельгийкой Элизе Мертенс (24-я ракетка мира) и американкой Джессикой Пегулой (4-я в рейтинге WTA.