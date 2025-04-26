Рублев: Турнир в Дохе был действительно особенным

Российский теннисистотметил, что у него остались прекрасные воспоминания о победе на турнире в Дохе в феврале 2025 года.

В финале Рублев победил британца Джека Дрейпера со счетом 7:5, 5:7, 6:1.

«Это был замечательный турнир, у меня остались прекрасные воспоминания о нем. Это было действительно особенное событие. В целом приятно осознавать, что, пробуя иные стратегии, действуя по-новому, переживая другие чувства и так далее, все равно достигаешь желаемого. Этот момент помог мне осознать, что не стоит зацикливаться только на результатах», — заявил Рублев.

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Ранее россиянин вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Рублев на этой стадии сразится с Александром Бубликом из Казахстана.