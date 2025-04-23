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    Медведев считает, что предсезонная подготовка не влияла на его игру в начале года

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Чемпион US Open 2021 года и девятая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением об уровне своей игры в текущем сезоне.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Сильно ли повлияла предсезонка на начало года? Это никак не связано. Бывают разные периоды. Немножко неудачный период в плане результатов, потому что по игре была куча разных матчей. В Дохе сыграл два крутых матча — отравился. В Индиан-Уэллсе набрал форму — в Майами спина заболела. С предсезонкой это никак не связано. Обычно чем лучше я ее проводил, тем лучше я играл. Она нацелена на весь год вперед, поэтому надеюсь, что это даст плоды в течение него.

    Ощущаю, что близок к своему уровню? 100% рядом. Где-то я уже на нем. Это уже вопрос уверенности, где-то подать эйс, а не двойную, где-то забить навылет, а не ошибиться. Это уже не про теннис, не про тренировки, а про уверенность в своих силах. Это приходит с победами, поэтому надо побеждать, — приводит слова Медведева "Чемпионат".

    Россиянин примет участие в турнире в Мадриде, где начнет с матча второго круга против победителя пары Фабио Фоньини и Ласло Джере.

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