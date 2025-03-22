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    Медведев: Мне было тяжело двигаться

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Хауме Муньяр
    Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «У меня сильно болела спина перед турниром, к сожалению, после Индиан-Уэллса. Поэтому тяжело было двигаться. Это сказалось на результате. Но и соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на 100%, я вчера пробовал на тренировке играть сет — почти выиграл, мы 5:5 закончили. Всё равно выходил постараться победить — и, может быть, спина бы прошла через пару дней. Не получилось. Сыграл хорошо.

    Надеюсь, что со спиной ничего серьёзного — по идее, не должно быть, всё должно нормально пройти. Но никогда не известно точно. Посмотрим. Играть было тяжело», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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    Даниил Медведев во 2-м круге турнира в Майами проиграл испанцу Хауме Мунару со счетом 2:6, 3:6.

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