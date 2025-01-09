ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер НкункуПять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Джокович рассказал, когда завершит карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о потенциально возможном завершении профессиональной карьеры.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    «Думаю о том, как хочу закончить и когда хочу закончить. Нет, возьму свои слова обратно. Я больше думаю о том, как, чем когда. Ещё не думаю об этом так интенсивно.

    Как хочу закончить? Чувствую, что если начну проигрывать больше и почувствую, что разрыв стал больше, что начал испытывать больше трудностей в преодолении этих больших препятствий на "Больших Шлемах", тогда, вероятно, закончу. Но сейчас я всё ещё в порядке, продолжаю», — приводит слова Джоковича GQ.

    Напомним, что является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Востока
  • «Лада» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Пройдет ли ПАОК в Кубке Греции АЕК?
  • ПАОК — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры