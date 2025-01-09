Джокович рассказал, когда завершит карьеру

Сербский теннисистответил на вопрос о потенциально возможном завершении профессиональной карьеры.

«Думаю о том, как хочу закончить и когда хочу закончить. Нет, возьму свои слова обратно. Я больше думаю о том, как, чем когда. Ещё не думаю об этом так интенсивно.

Как хочу закончить? Чувствую, что если начну проигрывать больше и почувствую, что разрыв стал больше, что начал испытывать больше трудностей в преодолении этих больших препятствий на "Больших Шлемах", тогда, вероятно, закончу. Но сейчас я всё ещё в порядке, продолжаю», — приводит слова Джоковича GQ.

Напомним, что является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».