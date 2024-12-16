Агасси: Алькарас перенял все лучшие качества от Большой тройки

Бывшая первая ракетка мира и 8-кратный обладатель «Большого шлема» американецсчитает, что испанецвзял лучшие черты всех теннисистов знаменитой «Большой тройки».

«Алькарас защищается как Новак Джокович, обладает силой и вращением Рафаэля Надаля и имеет навыки и ловкость Роджера Федерера. Но тот факт, что он перенял все лучшие качества от них троих, не означает, что он может делать то, что сделали они в своих карьерах. Навык принятия верных решений, травмы и удача… на успех влияет так много всего», — цитирует Агасси Punto de Break.

В «Большую тройку» входят три великих теннисиста: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Первые двое уже завершили спортивную карьеру.