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    Агасси: Алькарас перенял все лучшие качества от Большой тройки

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Бывшая первая ракетка мира и 8-кратный обладатель «Большого шлема» американец Андре Агасси считает, что испанец Карлос Алькарас взял лучшие черты всех теннисистов знаменитой «Большой тройки».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Алькарас защищается как Новак Джокович, обладает силой и вращением Рафаэля Надаля и имеет навыки и ловкость Роджера Федерера. Но тот факт, что он перенял все лучшие качества от них троих, не означает, что он может делать то, что сделали они в своих карьерах. Навык принятия верных решений, травмы и удача… на успех влияет так много всего», — цитирует Агасси Punto de Break.

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