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    Сафина: Рублев боится внести изменения в свою игру

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв ATP
    Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина поделился мнением об игровых проблемах Андрея Рублева.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    По словам Сафиной, она регулярно обсуждает игру Рублева со своим братом Маратом Сафиным.

    «Очень часто мы с Маратом обсуждаем игру Андрея, можно сказать, это наша больная тема. Марат говорит: "Он не хочет меня слушать. Ему комфортно, он боится меняться". Андрею нужно всегда быть на пределе, чтобы обыгрывать топов, и Марат ему предлагает вариативность.

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    • Они [команда] боятся [что-то менять], но уже не функционируют. Ты должен добавить, сделать следующий шаг. Не бойся, попробуй, та игра, которая есть, она уже есть, приносит свои плоды, но попробуй новое», — сказала Сафина в интервью YouTube-каналу «Больше!».

    В среду, 13 ноября, Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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