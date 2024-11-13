Сафина: Рублев боится внести изменения в свою игру

Бывшая первая ракетка мираподелился мнением об игровых проблемах

По словам Сафиной, она регулярно обсуждает игру Рублева со своим братом Маратом Сафиным.

«Очень часто мы с Маратом обсуждаем игру Андрея, можно сказать, это наша больная тема. Марат говорит: "Он не хочет меня слушать. Ему комфортно, он боится меняться". Андрею нужно всегда быть на пределе, чтобы обыгрывать топов, и Марат ему предлагает вариативность.

Они [команда] боятся [что-то менять], но уже не функционируют. Ты должен добавить, сделать следующий шаг. Не бойся, попробуй, та игра, которая есть, она уже есть, приносит свои плоды, но попробуй новое», — сказала Сафина в интервью YouTube-каналу «Больше!».

В среду, 13 ноября, Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.