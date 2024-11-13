Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 13 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос начал итоговый с сенсационного поражения от Каспера Рууда — 1:6, 5:7.

Но в данном случае это не сенсация. Почему? Сейчас всё объясним.

Оказывается, Алькарас за пару дней до турнира в Турине заболел простудой. В день матча с Руудом стало совсем плохо, и, по всей видимости, это не просто безобидная простуда, а вирус.

За день до второго матча Карлитосу по-прежнему было плохо — во вторник из-за недомогания ему пришлось отменить тренировку.

Даже так: Алькарас вышел потренироваться, но уже через несколько понял, что не может продолжать.

Прогнозы на теннис

В общем, ситуация непростая, всё идет к тому, что Карлос или снимется, или все же кое-как проведет два предстоящих матча, но в таком состоянии сложно на что-то рассчитывать.

Рублев

Андрей в первом круге проиграл Саше Звереву — 4:6, 4:6.

Это был не самый плохой матч для российского теннисиста, просто соперник на данном этапе играет заметно лучше.

Здесь достаточно посмотреть на статистику: у Рублева вообще не было шансов на приеме — немец забрал 80 процентов очков и на первом мяче, и на втором. В итоге Андрей так и не заработал хотя бы один брейк-пойнт.

Но самое главное, что Рублев все-таки достойно провел встречу со второй ракеткой мира. Ожидания были гораздо лучше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: в любой другой ситуации все сказали бы, что у Андрея ни малейших шансов на успех, но сейчас россиянин вполне может воспользоваться ужасным состоянием соперника.

Также не будем забывать, что весной Рублев выиграл у Алькараса на грунте в Мадриде.

Так что если испанцу не станет легче, у Андрея дейсвительно будут приличные шансы на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 2.62.