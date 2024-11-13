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    Рублев воспользуется ужасным состоянием Алькараса?

    Алькарас — Рублев. Ставка (к. 2.62) и прогноз на Итоговый турнир ATP 13 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 13 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP 13 Ноября 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 16:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Алькарас

    Карлос начал итоговый с сенсационного поражения от Каспера Рууда — 1:6, 5:7.

    Но в данном случае это не сенсация. Почему? Сейчас всё объясним.

    Оказывается, Алькарас за пару дней до турнира в Турине заболел простудой. В день матча с Руудом стало совсем плохо, и, по всей видимости, это не просто безобидная простуда, а вирус.

    За день до второго матча Карлитосу по-прежнему было плохо — во вторник из-за недомогания ему пришлось отменить тренировку.

    Даже так: Алькарас вышел потренироваться, но уже через несколько понял, что не может продолжать.

    Прогнозы на теннис

    В общем, ситуация непростая, всё идет к тому, что Карлос или снимется, или все же кое-как проведет два предстоящих матча, но в таком состоянии сложно на что-то рассчитывать.

    Рублев

    Андрей в первом круге проиграл Саше Звереву — 4:6, 4:6.

    Это был не самый плохой матч для российского теннисиста, просто соперник на данном этапе играет заметно лучше.

    Здесь достаточно посмотреть на статистику: у Рублева вообще не было шансов на приеме — немец забрал 80 процентов очков и на первом мяче, и на втором. В итоге Андрей так и не заработал хотя бы один брейк-пойнт.

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    Но самое главное, что Рублев все-таки достойно провел встречу со второй ракеткой мира. Ожидания были гораздо лучше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: в любой другой ситуации все сказали бы, что у Андрея ни малейших шансов на успех, но сейчас россиянин вполне может воспользоваться ужасным состоянием соперника.

    Также не будем забывать, что весной Рублев выиграл у Алькараса на грунте в Мадриде.

    Так что если испанцу не станет легче, у Андрея дейсвительно будут приличные шансы на победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 2.62.

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    Алькарас — Рублев: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на теннис. Рублев воспользуется ужасным состоянием Алькараса?
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