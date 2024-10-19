Джокович: Чувствую, что мне ещё предстоит выиграть несколько ТБШ

«В глубине души чувствую, что мне ещё предстоит выиграть несколько турниров "Большого шлема". Что всё ещё подталкивает меня к соревнованиям, особенно на турнирах "Большого шлема", так это ощущение того, что могу стать кандидатом на его победу. А также для моей страны. Мне нравится играть в Кубке Дэвиса за Сербию. Я всё ещё чувствую, что мне нравится этот процесс, и он приносит мне преимущества, так почему бы не заняться этим?
Некоторые думают, что мне придётся уйти из тенниса, будучи на вершине: "Ты выиграл золото, ты выиграл всё, прощай". Некоторые думают, что мне следует продолжать, пока я думаю, что могу быть фаворитом турнира "Большого шлема". Может быть, передумаю, не знаю. На данный момент чувствую, что хочу продолжить. Как долго? Путешествовать и находить мотивацию мне становится всё сложнее. Это непросто. Не хочу находиться вдали от дома так долго, но у меня ещё есть драйв. Поэтому мне жаль тех, кто хочет, чтобы я ушёл на пенсию, потому что им ещё придется видеть меня некоторое время», — приводит слова Джоковича La Nacion.