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    Джокович: Чувствую, что мне ещё предстоит выиграть несколько ТБШ

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович отметил, что мотивирует его продолжать карьеру. По словам спортсмена, он продолжает получать удовольствие от игры.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «В глубине души чувствую, что мне ещё предстоит выиграть несколько турниров "Большого шлема". Что всё ещё подталкивает меня к соревнованиям, особенно на турнирах "Большого шлема", так это ощущение того, что могу стать кандидатом на его победу. А также для моей страны. Мне нравится играть в Кубке Дэвиса за Сербию. Я всё ещё чувствую, что мне нравится этот процесс, и он приносит мне преимущества, так почему бы не заняться этим?

    Некоторые думают, что мне придётся уйти из тенниса, будучи на вершине: "Ты выиграл золото, ты выиграл всё, прощай". Некоторые думают, что мне следует продолжать, пока я думаю, что могу быть фаворитом турнира "Большого шлема". Может быть, передумаю, не знаю. На данный момент чувствую, что хочу продолжить. Как долго? Путешествовать и находить мотивацию мне становится всё сложнее. Это непросто. Не хочу находиться вдали от дома так долго, но у меня ещё есть драйв. Поэтому мне жаль тех, кто хочет, чтобы я ушёл на пенсию, потому что им ещё придется видеть меня некоторое время», — приводит слова Джоковича La Nacion.

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