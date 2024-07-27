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    Свитолина: Организаторы Олимпиады в Париже подсыпали немного другой грунт

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Элина Свитолина
    Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась по поводу ОИ-2024. Спортсменка отметила, что на теннисном турнире грунт немного другой.

    Элина Свитолина
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    Элина Свитолина

    «Я могу сказать, что в Париже во время "Ролан Гаррос" очень мощная поддержка, надеюсь, что сейчас тоже на Олимпиаде будет что-то подобное. Мне нравится играть здесь, в Париже.

    Сейчас немного другие корты организаторы сделали, так что это немного удивило нас. Да, это грунт, но немного другой отскок. Организаторы подсыпали немного другой грунт. Мы на "Ролан Гаррос" играем на чём-то похожем», — приводит слова Свитолиной Xsport.ua.

    Первой соперницей Свитолиной на Олимпийских играх в Париже станет японская теннисистка Моюка Учижима.

    Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

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