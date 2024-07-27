Свитолина: Организаторы Олимпиады в Париже подсыпали немного другой грунт

Украинская теннисисткавысказалась по поводу ОИ-2024. Спортсменка отметила, что на теннисном турнире грунт немного другой.

«Я могу сказать, что в Париже во время "Ролан Гаррос" очень мощная поддержка, надеюсь, что сейчас тоже на Олимпиаде будет что-то подобное. Мне нравится играть здесь, в Париже.

Сейчас немного другие корты организаторы сделали, так что это немного удивило нас. Да, это грунт, но немного другой отскок. Организаторы подсыпали немного другой грунт. Мы на "Ролан Гаррос" играем на чём-то похожем», — приводит слова Свитолиной Xsport.ua.

Первой соперницей Свитолиной на Олимпийских играх в Париже станет японская теннисистка Моюка Учижима.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.