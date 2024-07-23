Надаль: Олимпиада — самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки

Испанский теннисиствысказался о подготовке к Олимпиаде.

«Я проводил длинные матчи и не испытывал физических проблем долгое время, это обнадёживает. Однако не могу сказать, что я доволен тем уровнем тенниса, который продемонстрировал. Он был далёк от того, что мне удавалось на тренировках. Сейчас моей задачей является найти тот уровень. Олимпиада — это самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки», — приводит слова Надаля Tennis Majors.

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.