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    Надаль: Олимпиада — самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о подготовке к Олимпиаде.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Я проводил длинные матчи и не испытывал физических проблем долгое время, это обнадёживает. Однако не могу сказать, что я доволен тем уровнем тенниса, который продемонстрировал. Он был далёк от того, что мне удавалось на тренировках. Сейчас моей задачей является найти тот уровень. Олимпиада — это самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки», — приводит слова Надаля Tennis Majors.

    Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.

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