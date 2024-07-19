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    Халеп: Уже несколько месяцев я страдаю от травмы колена

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп
    Румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о своем нынешнем состоянии.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    «Уже несколько месяцев я страдаю от травмы колена. Это травма, которой у меня никогда раньше не было, и с ней тяжело справляться, поскольку боль не прекращается.

    Почти два года у меня был непростой период морально, и физические проблемы определенно не помогают. Я решила взять время на восстановление, а не тренироваться и играть через боль. Моим инстинктом всегда было попытаться вернуться как можно скорее. Однако я не машина, я человек, и мне нужно время, чтобы восстановиться от всего, через что мне пришлось пройти.

    Надеюсь очень скоро вернуться на корт», — написала Халеп на своей странице в социальной сети.

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