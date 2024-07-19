Халеп: Уже несколько месяцев я страдаю от травмы колена

Румынская теннисисткавысказалась о своем нынешнем состоянии.

«Уже несколько месяцев я страдаю от травмы колена. Это травма, которой у меня никогда раньше не было, и с ней тяжело справляться, поскольку боль не прекращается.

Почти два года у меня был непростой период морально, и физические проблемы определенно не помогают. Я решила взять время на восстановление, а не тренироваться и играть через боль. Моим инстинктом всегда было попытаться вернуться как можно скорее. Однако я не машина, я человек, и мне нужно время, чтобы восстановиться от всего, через что мне пришлось пройти.

Надеюсь очень скоро вернуться на корт», — написала Халеп на своей странице в социальной сети.