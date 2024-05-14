Табило отреагировал на победу в матче с Хачановым

Чилиецвысказался о победе надв 1/8 финала турнира в Риме.

«Это потрясающее чувство. За плечами — много тяжелой работы с командой, со всеми взлетами и падениями. Выйти в свой первый четвертьфинал "мастерса" — это не описать словами.

После победы над Джоковичем я просто выключил телефон и старался быть с командой, с близкими. После победы над Хачановым я просто счастлив, потому что удалось собраться с мыслями и сыграть в свой теннис», — цитирует Табило пресс-служба ATP.

В следующем раунде Табило встретится сЧжан Чжичжэнем из Китая.