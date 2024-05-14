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    Табило отреагировал на победу в матче с Хачановым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Чилиец Алехандро Табило высказался о победе над Кареном Хачановым в 1/8 финала турнира в Риме.

    Алехандро Табило
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    Алехандро Табило

    «Это потрясающее чувство. За плечами — много тяжелой работы с командой, со всеми взлетами и падениями. Выйти в свой первый четвертьфинал "мастерса" — это не описать словами.

    После победы над Джоковичем я просто выключил телефон и старался быть с командой, с близкими. После победы над Хачановым я просто счастлив, потому что удалось собраться с мыслями и сыграть в свой теннис», — цитирует Табило пресс-служба ATP.

    В следующем раунде Табило встретится сЧжан Чжичжэнем из Китая.

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