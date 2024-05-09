Надаль стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме

Легендарный испанецначал с победы на «тысячнике» в Риме.

В первом круге он победил квалифаера бельгийца Зизу Бергса (108) со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Соперники находились на корте 2 часа и 47 минут. Надаль за время матча сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7 завоеванных.

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Бергс семь раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и взял два брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Риме Надаль сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (9-я ракетка мира). Напомним, испанец 10 раз выигрывал этот турнир в прежние годы.