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    Медведев: Джокович — фаворит турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, кто является фаворитом турнира АТР-1000 в Риме.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я определённо выберу Новака. Но я где-то недалеко. Правда, в Монте-Карло я провёл только два матча, а вот в Мадриде дошёл до четвертьфинала, чувствовал себя хорошо. После травмы никогда не бывает легко сразу вернуться на высокий уровень. Первый матч будет очень показательным в плане того, чтобы понять, как я сейчас играю. Думаю, что если я хорошо проведу первый матч, то могу быть одним из фаворитов», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Отметим, что турнир в Риме продлится до конца следующей недели.

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