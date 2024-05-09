Медведев: Джокович — фаворит турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, кто является фаворитом турнира АТР-1000 в Риме.

«Я определённо выберу Новака. Но я где-то недалеко. Правда, в Монте-Карло я провёл только два матча, а вот в Мадриде дошёл до четвертьфинала, чувствовал себя хорошо. После травмы никогда не бывает легко сразу вернуться на высокий уровень. Первый матч будет очень показательным в плане того, чтобы понять, как я сейчас играю. Думаю, что если я хорошо проведу первый матч, то могу быть одним из фаворитов», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Отметим, что турнир в Риме продлится до конца следующей недели.