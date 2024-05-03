В Федерации тенниса России прокомментировали травму Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР)прокомментировал снятиеиз-за травмы с турнира в Мадриде.

«В какой-то момент стало понятно, что у него что-то произошло с мышцей и дальше играть в полную силу уже не получится.

Пока не будет результатов снимков, нет смысла заниматься рассуждениями о том, насколько это серьезная травма», — сказал Селиваненко «СЭ».

Все прогнозы на теннис

Медведев не смог доиграть матч с чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Мадриде. Четвертая ракетка мира снялся после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6. По ходу партии россиянин брал медицинский тайм-аут.