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    В Федерации тенниса России прокомментировали травму Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал снятие Даниила Медведева из-за травмы с турнира в Мадриде.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «В какой-то момент стало понятно, что у него что-то произошло с мышцей и дальше играть в полную силу уже не получится.

    Пока не будет результатов снимков, нет смысла заниматься рассуждениями о том, насколько это серьезная травма», — сказал Селиваненко «СЭ».

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    Медведев не смог доиграть матч с чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Мадриде. Четвертая ракетка мира снялся после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6. По ходу партии россиянин брал медицинский тайм-аут.

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