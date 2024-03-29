Рублев: Поеду на Олимпиаду, если все будет хорошо

Российский теннисистответил на вопрос о возможном участии в предстоящей Олимпиаде.

«Хочу ли туда попасть? Да. Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали.

Не было каких-то звонков, давления, что не стоит ехать без флага и гимна? В моем случае пока ничего такого не было», — приводит слова Рублева «Спорт-Экспресс».

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.