Медведев оценил готовность перед «Мастерсом» в Майами

Четвертая ракетка мира российский теннисистоценил свою готовность к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

«У меня было два дня тренировок, я чувствую себя на корте довольно хорошо. Мне нравится корт в Майами. Он кажется достаточно быстрым. Мне нравится Майами, я готов играть и, надеюсь, смогу показать хороший теннис.

Всегда нелегко, когда доходишь до поздних стадий на одном турнире и сразу приезжаешь на следующий. Но в то же время, выходя в финал, обретаешь уверенность. Так что, я готов», — приводит слова Медведева Eurosport.

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Медведев является действующим чемпионом турнира в Майами. Турнир в нынешнем сезоне пройдет с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.