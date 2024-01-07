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    Australian Open впервые за 25 лет пройдет без Федерера и Надаля

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Рафаэль Надаль Роджер Федерер
    Открытый чемпионат Австралии среди мужчин впервые с 1999 года в основной сетке пройдет без швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

    Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на заре своей карьеры
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    Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на заре своей карьеры

    Сегодня, 7 января, Рафаэль Надаль сообщил в своих социальных сетях, что не сможет выступить Australian Open-2024 из-за мышечной травмы, которую он получил на турнире в австралийском Брисбене.

    Роджер Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре 2022 года. Первый турнир серии ATP он сыграл в 1998 году. Всего швейцарец шесть раз выигрывал за спортивную карьеру Открытый чемпионат Австралии (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

    Рафаэль Надаль начал выступать в турнирах АТР в 2002 году, когда ему еще не было 16 лет. Он два раза побеждал на Australian Open (2009, 2022).

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    • Отметим, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер входят в топ-5 теннисистов в истории по количеству побед. На счету швейцарского спортсмена 1251 победа (второе место в истории). У Надаля — 1069 выигранных матчей (четвёртое место в истории).

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