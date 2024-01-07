Надаль не сыграет Australian Open из-за состояния здоровья

Ранее у Надаля возникли проблемы на турнире в Брисбене.
«Привет всем, во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, и у меня был микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость.
Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне подготовки в пятисетовых матчах. Поэтому я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, подлечиться и отдохнуть.
В течение года я очень усердно работал над этим возвращением, и, как я всегда говорил, моя цель — выйти на свой лучший уровень за три месяца.
Среди печальных для меня новостей то, что я не могу играть перед потрясающей публикой в Мельбурне, это очень плохие новости, но мы все остаёмся позитивными в отношении развития сезона.
Я очень хотел играть здесь, в Австралии, и у меня была возможность сыграть несколько матчей, которые сделали бы меня очень счастливым и позитивным. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!» — написал испанский теннисист в соцсетях.