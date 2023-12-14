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    Джокович: Закончить год на первом месте — венец сезона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о том, что его признали чемпионом мира ITF в 2023 году.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Это венец сезона, закончить год на первом месте в мире. Я думаю, что это мечта каждого теннисиста. Это одна из самых сложных вещей в нашем виде спорта.

    Победа на турнирах "Большого шлема" и статус первой ракетки мира — это, пожалуй, вершина спорта», — приводит слова Джоковича пресс-служба ITF.

    В 2023 году Джокович выиграл три из четырех турниров «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Серб на данный момент является первой ракеткой мира.

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