Джокович: Закончить год на первом месте — венец сезона

Первая ракетка мира, сербвысказался о том, что его признали чемпионом мира ITF в 2023 году.

«Это венец сезона, закончить год на первом месте в мире. Я думаю, что это мечта каждого теннисиста. Это одна из самых сложных вещей в нашем виде спорта.

Победа на турнирах "Большого шлема" и статус первой ракетки мира — это, пожалуй, вершина спорта», — приводит слова Джоковича пресс-служба ITF.

В 2023 году Джокович выиграл три из четырех турниров «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Серб на данный момент является первой ракеткой мира.