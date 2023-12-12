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    Джокович: Большую часть карьеры я играл во враждебной среде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к враждебному настрою трибун.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Давления и стресса намного больше, если трибуны против тебя. Но большую часть карьеры я играл во враждебной среде. И я научился преуспевать в ней.

    Люди думают, что для меня это даже лучше, что это выжмет из меня максимум возможностей. Так и было. Но в то же время мне больше нравится играть в той среде, когда меня поддерживают», — цитирует серба CBSNews.

    36-летний Джокович является победителем 24 ТБШ. На данный момент теннисист является первой ракеткой мира.

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