Вавринка: Ставлю себе цель выиграть еще один турнир

Победитель трех турниров «Большого шлема» швейцарецрассказал о своих целях на завершающий этап своей теннисной карьеры.

«Можно ли сказать, что я зациклен на желании выиграть еще один титул? Нет, но у меня точно есть такая цель. Это еще одна причина, по которой я упорно тренируюсь и выкладываюсь по максимуму. За исключением некоторых игроков, как правило, за карьеру удаётся выиграть не так много титулов. Было бы чудесно победить на ещё одном турнире.

Это по-прежнему одна из моих целей на конец карьеры», — цитирует Вавринку аккаунт UniversTennis.

За свою карьеру Вавринка выиграл 16 крупных турниров, в том числе три «Большого шлема» (Australian Open-2014, Roland Garros-2015, US Open-2016). С 2017 года он больше не выиграл ни одного турнира.