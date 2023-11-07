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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Онлайн
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    Вавринка: Ставлю себе цель выиграть еще один турнир

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка
    Победитель трех турниров «Большого шлема» швейцарец Станислас (Стэн) Вавринка рассказал о своих целях на завершающий этап своей теннисной карьеры.

    Стэн Вавринка
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    Стэн Вавринка

    «Можно ли сказать, что я зациклен на желании выиграть еще один титул? Нет, но у меня точно есть такая цель. Это еще одна причина, по которой я упорно тренируюсь и выкладываюсь по максимуму. За исключением некоторых игроков, как правило, за карьеру удаётся выиграть не так много титулов. Было бы чудесно победить на ещё одном турнире.

    Это по-прежнему одна из моих целей на конец карьеры», — цитирует Вавринку аккаунт UniversTennis.

    За свою карьеру Вавринка выиграл 16 крупных турниров, в том числе три «Большого шлема» (Australian Open-2014, Roland Garros-2015, US Open-2016). С 2017 года он больше не выиграл ни одного турнира.

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