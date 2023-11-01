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    Джокович: Нужно время, чтобы завести мотор и наладить удары

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Томас Мартин Этчеверри 
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри во втором круге турнира в Париже.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я доволен. Думаю, я хорошо сыграл в важные моменты. Делал на один удар больше и заставил его чувствовать себя некомфортно. Мне кажется, я всё время предлагал разные варианты на корте. Думаю, это позволило мне сделать брейк в первом сете.

    У меня были спады на подаче. Некоторые отрезки матча были очень хорошими, в другие моменты я терял ритм. Но думаю, это нормально — немного растерять форму, когда долго не участвуешь в официальных матчах. Но это победа в двух сетах над соперником, который активно прогрессирует.

    Люди вокруг меня всегда говорят, что опасно не играть столько недель, и я это понимаю. Я нервничал перед матчем несмотря на то, что у меня большой опыт. Но нужно время, чтобы завести мотор и наладить удары, у меня стало получаться в конце первого сета, и это было здорово», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

    Соперником Джоковича в третьем круге турнира ATP-1000 станет нидерландец Таллон Грикспур.

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