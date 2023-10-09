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    Рублев: Цель — совершенствоваться, становиться лучше как игрок

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу своего выступления на турнире в Шанхае (Китай).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я рад вернуться сюда. В Шанхае действительно хороший турнир, и город очень классный. Мне здесь нравится. Сейчас поменяли отель, он теперь намного лучше, чем был раньше — так что даже условия стали лучше. Здесь много хороших ресторанов, и в целом еда в клубе тоже хорошая, так что я здесь просто отдыхаю.

    У меня много фанатов? Могу только поблагодарить их. Не ожидал такой поддержки, потому что в прошлый раз, когда я был в Китае, ничего похожего на то, что происходит в этом году, не было. Не знаю, я был очень удивлён. Хочу поблагодарить всех за такой тёплый приём и поддержку, это действительно что-то особенное.

    Цели в этом сезоне? Титулы? Не знаю. Честно говоря, у меня нет конкретной цели. Цель — совершенствоваться, становиться лучше как игрок. После этого, если я каким-то образом смогу выиграть большой титул, отлично. Если нет — буду продолжать работать.

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    • Конечно, мне бы хотелось пройти дальше на турнирах "Большого шлема", но в этом году я сыграл в трёх четвертьфиналах, чего мне раньше никогда не удавалось, так что это тоже хорошее достижение. Есть титул в Монте-Карло. Сейчас цель — попытаться пройти квалификацию в Турин. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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