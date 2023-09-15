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    Медведев пропустит турнир в китайском Чжухае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не примет участие в турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай), который начнется 20 сентября.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Мне жаль вам это говорить, но в этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае. Я приношу извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом.

    Однако недавно завершившийся Открытый чемпионат США был физически и морально напряжённым. Я действительно хотел приехать на ваш турнир, я слышал много хорошего о нём и о городе. Я надеюсь увидеть вас в следующем году», — сказал Медведев во время общения с болельщиками.

    Ранее Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS во Франкфурте (Германия), который пройдет с 15 по 17 сентября.

    На прошлой неделе россиянин дошел до финала Открытого чемпионата США, где в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу.

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