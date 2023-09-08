Тренер Медведева: Чтобы победить первого номера, нужно превзойти лучшую версию себя

Тренер российского теннисиставысказался о предстоящем полуфинальном матче Открытого чемпионата России против

«Чтобы побеждать лучших, вам, вероятно, нужно играть выше вашего уровня, нужно использовать что-то новое. Нужно, чтоб у вас был чуть ли не лучший день в году, и для этого необходимо заложить фундамент. Как человек и как тренер я считаю, что игроку необходимо найти нечто внутри себя, что позволит стать более сильным.

Прямо как в Dragon Ball Z, вам нужно найти в себе эту силу, чтобы стать супергероем, превзойти лучшую версию себя самого. Этот вывод основан на всем, что я видел в спорте за все эти годы. Первый номер практически непобедим, но в день матча кто-то способен сыграть лучше своих возможностей и в итоге победить фаворита. Думаю, нас ждет как раз такой день. Даниил — один из игроков, способных на это», — приводит слова Сервара пресс-служба ATP

Напомним, что матч полуфинала US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев состоится в ночь с 8 на 9 сентября. Прогноз наших экспертов на это противостояние можно посмотреть тут.