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    Тренер Медведева: Чтобы победить первого номера, нужно превзойти лучшую версию себя

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Даниил Медведев
    Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о предстоящем полуфинальном матче Открытого чемпионата России против Карлоса Алькараса.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Чтобы побеждать лучших, вам, вероятно, нужно играть выше вашего уровня, нужно использовать что-то новое. Нужно, чтоб у вас был чуть ли не лучший день в году, и для этого необходимо заложить фундамент. Как человек и как тренер я считаю, что игроку необходимо найти нечто внутри себя, что позволит стать более сильным.

    Прямо как в Dragon Ball Z, вам нужно найти в себе эту силу, чтобы стать супергероем, превзойти лучшую версию себя самого. Этот вывод основан на всем, что я видел в спорте за все эти годы. Первый номер практически непобедим, но в день матча кто-то способен сыграть лучше своих возможностей и в итоге победить фаворита. Думаю, нас ждет как раз такой день. Даниил — один из игроков, способных на это», — приводит слова Сервара пресс-служба ATP

    Напомним, что матч полуфинала US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев состоится в ночь с 8 на 9 сентября. Прогноз наших экспертов на это противостояние можно посмотреть тут.

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