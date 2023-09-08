Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Алькарас — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос добрался до полуфинала на четвертом турнире «Большого шлема» подряд. И это очень серьезное достижение даже для лучшего игрока нового поколения.

В четвертьфинале Алькарас одержал победу над Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.

Увы, немецкий теннисист оказался не готов к противостоянию с действующим чемпионом американского мэйджора.

После матча Зверев пожаловался на травму бедра, из-за которой у него были серьезные проблемы на подаче.

Испанец действительно не встретил серьезного сопротивления со стороны соперника, который перед этим провел почти пятичасовой матч против Янника Синнера.

Но здесь все-таки дело не только в проблемах Зверева. Алькарас снова продемонстрировал космический уровень.

Медведев

Даниил тем временем четвертый раз дошел до полуфинала на мэйджоре в Нью-Йорке.

В четвертьфинале Даниил выиграл у Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4.

Несмотря на счет, это был тяжелейший матч, в том числе из-за погодных условий — оба теннисиста с трудом справлялись с жарой.

Ну и Рублев на самом деле тоже показал классный теннис. Однако эта игра подтвердила, что он по-прежнему не так вынослив, как его соотечественник.

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Медведев снова шикарно играл на приеме. На этот раз ему удалось реализовать девять брейк-пойнтов. И во многом благодаря тому, что Андрей банально не успевал восстанавливаться после изнурительных геймов на подаче соперника.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.98.

Даниил ранее в этом сезоне дважды проиграл испанцу — на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне. И в обоих случаях — разгромно.

По словам Алькараса, обыграть Медведева ему помогла правильная тактика. Этими секретами испанец в прошлом месяце поделился со Зверевым, который в итоге обыграл россиянина на «Мастерсе» в Цинциннати.

В общем, афиша мощная, но интрига — почти отсутствует. У Медведева нет шансов на победу в матче против этого соперника.

Ставка — победа Алькараса в трех сетах за 2.57.